Nouvel entraîneur à l’OM, c’est la «grosse boulette»

Avec Roberto De Zerbi, l’OM espère avoir trouver son entraîneur pour plusieurs saisons. Il faut dire que dernièrement, on a assisté à une grande instabilité sur le banc du club phocéen. Les entraîneurs se sont ainsi succédés. A l’été 2023, c’est Marcelino qui avait par exemple remplacer Igor Tudor. Une erreur de la part de Pablo Longoria ?

La saison dernière a été très compliquée pour l’OM. Frappé par une violente crise au début de l’exercice, le club phocéen a ensuite changé à plusieurs reprises d’entraîneurs. Tout avait commencé avec Marcelino, qui était venu remplacer Igor Tudor. L’Espagnol était un de ses proches de Pablo Longoria, mais voilà que le nommer a peut-être été une erreur pour le président de l’OM.

De Zerbi : Licenciement imminent, ça va bouger à l'OM ?

« Et là il fait sa première grosse erreur »

Journaliste pour La Provence, Alexandre Jacquin est revenu sur le choix de Pablo Longoria de faire confiance à Marcelino à l’été 2023. C’est ainsi qu’il a expliqué pour le podcast du quotidien régional : « Et là il fait sa première grosse erreur en tant que président de l’OM, il décide nommer un de ses amis, Marcelino ».

« Nouvel entraîneur, nouveau projet, on chamboule l’effectif »

« Nouvel entraîneur, nouveau projet, on chamboule l’effectif, les joueurs qui devaient jouer sous Tudor ne correspondent pas techniquement, tactiquement à Marcelino, donc on refait un effectif. Donc là, nous, en tant que journalistes, on se dit est-ce qu’il n’est pas en train de commettre sa première grosse boulette », a-t-il ensuite lâché sur cette erreur à l’OM.