L’OM provoque un clash politique !

Après la défaite de l'OM face au RC Lens samedi (0-1), plusieurs messages insultants sont apparus sur le compte X d'Eric Diard, ancien député LR des Bouches-du-Rhône. Ce proche de Xavier Bertrand assure ne pas être à l'origine de ces publications. Mais cette excuse n'a pas empêché le maire de Lens de porter plainte ce mercredi.

La défaite de l’OM face au RC Lens a visiblement énervé certains. Sur le compte X d'Eric Diard, ancien député LR des Bouches-du-Rhône, plusieurs messages insultants ont été observés. « Bravo et n’oubliez pas de tous vous coucher en famille après avoir bien bu », pouvait-on lire sur l'un de ces messages. Dans un autre post, les supporters sang et or sont qualifiés de « consanguins ». Face au tollé provoqué, Diard a répondu qu’il n’était pas à l’origine de ces publications.

Une plainte est déposée

Une justification qui n’a pas convaincu le maire de Lens. Dans un communiqué, Sylvain Robert a annoncé porter plainte. « Qualifier ainsi une partie de la population par des insultes abjectes et infondées est non seulement honteux, mais aussi profondément méprisant envers l’ensemble des habitants de notre ville et de notre territoire » a-t-il lâché.

Diard lâché par ses alliés

L’étau se resserre autour de Diard, lâché également par ses proches comme Xavier Bertrand. « La déception après un match perdu ne permet pas tout. Je n’accepte pas qu’on salisse l’honneur des Sang et Or, de leurs supporters comme des habitants de la Région » a confié l'un des leaders des Républicains.