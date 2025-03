OM : «Consanguins», scandale avec un homme politique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dérapage incontrôlé ou véritable piège ? Après la défaite de l'OM au Vélodrome face au RC Lens samedi (0-1), de nombreux messages d'insultes sont apparus sur le compte de l'ancien député LR des Bouches-du-Rhône Éric Diard. Ce mardi soir, cet avocat assure pourtant qu'il n'est pas à l'origine de ces insultes.

Ancien député des Bouches-du-Rhône, Eric Diard est dans le collimateur du RC Lens. Depuis la défaite de l’OM samedi soir, de nombreux messages insultants sont apparus sur son compte X. « Bravo et n’oubliez pas de tous vous coucher en famille après avoir bien bu » a-t-il répondu à un supporter. Il a ensuite remis une couche en traitant un fan lensois de « consanguin ».

Diard enchaîne les casseroles

Proche de Xavier Bertrand, Diard n’est pas à son premier dérapage puisqu’il avait déjà insulté Willy Schraen, le patron des chasseurs, de « chapon », de « con » et d’« abruti ». Mais cette fois-ci, il assure ne pas être à l’origine de ces messages.

Il évoque un complot

« Je ne suis pas à l’origine des horribles tweets sur Lens et les lensois j’ai toujours eu du respect pour Lens Je ne tweete que depuis mon téléphone et une personne que je connais est allée sur mon ordinateur à mon insu et s’est énervée stupidement sans me le dire » a-t-il lâché sur le réseau social ce mardi.