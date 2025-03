Kylian Mbappé : Deschamps évoque un «problème» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Absent des deux derniers rassemblements, Kylian Mbappé est de retour en équipe de France. Didier Deschamps a annoncé qu’il conservera son brassard de capitaine et a également évoqué son problème à la cheville survenu avant le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid.

Six mois après, Kylian Mbappé est officiellement de retour en équipe de France. L’attaquant du Real Madrid avait manqué les rassemblements d’octobre et novembre, mais sera bien là pour celui de mars. Il conservera même son brassard de capitaine, comme l’a annoncé Didier Deschamps ce jeudi en conférence de presse : « J'ai échangé avec lui, j'ai déjà dit que oui, il sera capitaine. Ce n'est pas mon style d'aller plus loin sur le contenu des échanges. »

« Il sera concerné pour les deux conférences de presse qu'on aura »

Le sélectionneur de l’équipe de France a également assuré que Kylian Mbappé répondrait aux obligations médiatiques qui incombent au capitaine des Bleus. « Il y a des obligations qui deviennent plus importantes et qui exposent... Ce n'est pas moi ou Raphaël Raymond qui refuse les entretiens mais les joueurs. Les obligations médiatiques prennent de la place et Kylian répond à ses obligations même s'il ne parle pas souvent à la presse. Cela prend beaucoup d'énergie et il peut y avoir des risques sur certaines questions et certains sujets. Kylian sait et c'est très bien qu'il y a des obligations. Il sera concerné pour les deux conférences de presse qu'on aura », a déclaré Didier Deschamps.

« Je n'ai pas d'éléments sur le fait d'avoir un problème »

Enfin, il a également été interrogé sur le problème à la cheville ressenti par Kylian Mbappé avant le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid : « Je n'ai pas d'élément aujourd'hui, il a joué 120 minutes. Quand vous jouez des matchs tous les trois jours, pour jouer sans un problème... Parfois moi aussi je préfère qu'un joueur ne s'entraîne pas si cela lui permet de jouer après. J'espère que les matchs du week-end se passeront bien pour les joueurs sélectionnés. Je n'ai pas d'éléments sur le fait d'avoir un problème. »