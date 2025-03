En plein scandale, un arbitre sauve l’OM !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille aurait pu vivre une soirée encore plus morose samedi dernier. Défaits par le RC Lens à l’Orange Vélodrome (1-0), les hommes de Roberto De Zerbi ont échappé à une exclusion et plus particulièrement celle de Valentin Rongier selon la direction de l’arbitrage. Et ce, pour un geste illicite de la part du joueur de l’OM.

Le 22 février dernier, Pablo Longoria craquait à Auxerre en évoquant une corruption chez le corps arbitral au sein d’un « championnat de merde ». Ce qui a valu 111 plaintes de la part des arbitres et une suspension de 15 matchs au président de l’OM qui présentait rapidement ses excuses à l’AFP. Et alors que l’Olympique de Marseille a beaucoup reproché aux hommes en noir un arbitrage en défaveur de l’équipe de Roberto De Zerbi, Thomas Léonard aurait pu exclure Valentin Rongier.

«Une absence totale de maîtrise : sans toucher le ballon»

A la 53ème minute de jeu, le milieu de terrain de formation repositionné pour cette rencontre face au RC Lens dans le secteur défensif de l’OM a écopé d’un carton jaune pour une semelle sur le bas du tibia de Deiver Machado. La direction de l’arbitrage livrait un verdict qui aurait pu coûter cher à l’OM. « La mise en danger de l’intégrité physique du joueur lensois est avérée car le geste du joueur marseillais est réalisé avec une absence totale de maîtrise : sans toucher le ballon, avec l'intensité de la jambe droite tendue ».

«Permettre à l’arbitre de modifier sa décision initiale et d’exclure le fautif»

« La semelle du joueur marseillais vient directement impacter la jambe de l'adversaire au niveau du tibia. Un visionnage en bord de terrain était attendu, afin de permettre à l’arbitre de modifier sa décision initiale et d’exclure le fautif ». Thomas Léonard n’est pas allé revoir cet incident qui aurait engendrer le carton rouge de Valentin Rongier. Ouf de soulagement pour Roberto De Zerbi et les supporters de l’OM.