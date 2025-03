Transferts : Un grand buteur à l’OM, c’est validé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans l'ombre de Randal Kolo Muani, Dusan Vlahovic s'interrogerait sur son avenir à la Juventus. Le prochain mercato estival pourrait être l'occasion d'aller voir ailleurs pour l'international serbe. En cas de qualification pour la Ligue des champions, l'OM pourrait-il se manifester ? Le journaliste Thibaud Vézirian a livré son point de vue.

Pierre-Emerick Aubameyang a laissé un grand vide en quittant l’OM l’été dernier. Recruté pour le recruter, Elye Wahi ne s’est jamais imposé et a fini par rejoindre l’Eintracht Francfort. Suite à ce départ, le club marseillais a mis la main sur Amine Gouiri, mais ce dernier ne présente pas le même profil de finisseur.

Une piste est suggérée à l'OM

Alors qui pour s’installer durablement au poste d’avant-centre ? Selon le journaliste Thibaud Vézirian, Dusan Vlahovic (Juventus) pourrait bien faire l’affaire. L’international serbe se questionne sérieusement sur son avenir à la Juventus après l’émergence de Randal Kolo Muani.

« Un vrai bon buteur »

« Un vrai bon buteur. Il a un caractère, celui de l’ex-Yougoslavie, compatible avec l’OM. Après c’est un buteur de surface et on a l’impression que l’OM n’a plus envie de ce type de joueurs depuis 2-3 ans, depuis Milik. Ça m’étonne parce que ce sont des joueurs qui te font gagner des matches compliqués. On veut, aujourd’hui que ça bouge devant, que ça permute, un tourbillon offensif comme avec Luis Enrique » a confié Vézirian durant un live Twitch.