Donnarumma - PSG : Son prochain club est annoncé !

En fin de contrat en juin 2026, Gianluigi Donnarumma semble totalement dans le flou pour son avenir. Capable de quelques erreurs, comme de prestations magistrales à l'image de sa démonstration à Liverpool, le portier italien souhaite toutefois rester au PSG. Son agent, Enzo Raiola, confirme qu'il s'agit de sa seule option.

La période récente a été agitée pour Gianluigi Donnarumma qui a vu plusieurs cadres de l'effectif prolonger au PSG à l'image de Nuno Mendes, Vitinha ou encore Achraf Hakimi. Mais le portier italien, dont le contrat s'achève pourtant en 2026, est toujours dans le flou. Et la double confrontation contre Liverpool ne va pas arranger les maux de tête de la direction parisienne. Jugé responsable sur le but encaissé à l'aller, Donnarumma a été monstrueux au retour, permettant au PSG de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Mais dans l'esprit de l'Italien, le choix est fait comme l'explique son agent Enzo Raiola.

Raiola l'annonce, Donnarumma veut prolonger au PSG

« On parle avec les dirigeants depuis l’été dernier autour d’un nouveau contrat. Ce n’est pas une situation facile, parce qu’il y a des paramètres que le PSG a un peu changés à cause du fair-play financier. Il y a des nouvelles règles au club. Mais je dois dire que les discussions sont positives, même si nous n’avons pas encore d’accord. Il n’y a aucune rupture avec le club. On prend le temps qu’il faut. On doit faire les choses bien dans l’intérêt du joueur. Mais c’est le seul club où Gianluigi veut signer. On va voir comment ça se termine, mais la priorité, c’est de prolonger à Paris », révèle-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.

«C’est le seul club où Gianluigi veut signer»

Egalement interrogé sur le but encaissé par Gianluigi Donnarumma contre Liverpool au Parc des Princes, Enzo Raiola défend la gardien de but du PSG vivement critiqué à ce moment-là : « C’est la vérité. Il a parlé à plusieurs entraîneurs, des spécialistes du poste de gardien de but, et tous lui ont dit que c’était déjà un exploit de le voir toucher le ballon sur cette frappe. Gianluigi essaie toujours de faire mieux, il sait quand il fait des erreurs. (...) Mais là, ce n’était pas une erreur technique de sa part, et c’est comme ça qu’il l’a vécu. »