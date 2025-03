Tromperie, prostituées… Neymar visé par un scandale !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Déjà décrié au Brésil, Neymar est visé par un nouveau scandale. Selon la presse de son pays, l'ancien joueur du PSG aurait participé à une fête à Araçoiaba da Serra dans l'état de Sao Paulo. Une soirée à laquelle plusieurs prostituées auraient participé. Une nouvelle qui fait tâche alors que la star se serait récemment remise avec sa compagne Bruna Biancardi.

Revenu dans son club formateur, Neymar accumule les polémiques. Récemment, l’ancien membre du PSG s’est retrouvé sous le feu des critiques en raison de son absence lors de la rencontre face aux Corinthians. Car sa blessure ne l’a pas empêché de faire la fête durant le carnaval de Rio. « Neymar est indéfendable, a lâché le célèbre journaliste brésilien Renato Maurício Prado. Il ne prend pas le football au sérieux. la blessure ne l’a pas empêché d’aller au carnaval ». Et ce dimanche, un nouveau scandale est évoqué par la presse brésilienne.

Neymar impliqué dans une nouvelle affaire

Selon le journaliste Leo Dias, Neymar aurait récemment participé à une fête organisée dans une maison privée à Araçoiaba da Serra. Son hélicoptère personnel a été aperçu près de la villa, ce qui confirme sa présence. Mais la fuite de cette information pourrait lui coûter cher car un bus transportant des prostituées a aussi été aperçu. Le journaliste aurait acheté une vidéo dans laquelle on apercevrait l’ancien barcelonais entrer dans une chambre avec deux filles. Or, Neymar s’est récemment remis avec sa compagne. Quelques heures après la diffusion de l'information, une vidéo montrant le sosie de Neymar s’amusant avec des filles et volant en hélicoptère a fait son apparition sur TikTok, possiblement pour dissimuler la vérité. Mais pas sûr que cela suffise à le faire sortir d’affaire.

Le clan Neymar sort du silence

Pour éteindre l’incendie, l’entourage de Neymar a publié un communiqué pour livrer sa vérité. « Nous avons demandé la preuve d'un paiement à PIX qui aurait été envoyé à une fille qui prétendait qu'il s'agissait d'un dépôt effectué par le père de Neymar. Et ils nous ont confirmé que c'était un mensonge. À cet égard, nous déclarons que ces informations ne sont pas vraies. Nous regrettons que des rumeurs infondées aient de telles conséquences et atteignent un tel niveau » a rapporté Sport.ru.