Une star du PSG victimisée par Messi et Neymar, c’est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Face à Liverpool, Vitinha a encore montré à quel point il était le patron du milieu de terrain au PSG. Le Portugais est aujourd’hui au sommet de son art, lui qui a pourtant connu des moments difficiles à Paris. Lors de sa première saison, il a notamment été question d’une certaine défiance de la part de Lionel Messi et Neymar, ce que Pierre Ménès a d’ailleurs confirmé.

En 2022, le PSG déboursait 40M€ pour s’offrir Vitinha au FC Porto. Si le Portugais rayonne aujourd’hui, sa première saison a été compliquée. Il faut dire que le milieu de terrain n’évoluait pas dans le meilleur des environnements. En effet, il avait notamment été question de certains accrochages avec Lionel Messi et Neymar pour Vitinha.

Mercato : Cette star veut signer au PSG !

➡️ https://t.co/ItvPDkSxgJ pic.twitter.com/WQCafggwjT — le10sport (@le10sport) March 13, 2025

« Oui j’ai eu des échos… »

Au PSG, Lionel Messi et Neymar ne croyaient pas en Vitinha, lui rendant ainsi la vie dure. Et Pierre Ménès l’a confirmé lors d’une vidéo sur Youtube, confiant : « Oui j’ai eu des échos comme quoi effectivement Messi et Neymar n’étaient pas du tout convaincus du niveau de Vitinha ».

Vitinha libéré ?

« Ça prouve que tu peux être des très grands joueurs et finalement te planter complètement sur le niveau d’un adversaire et pire d’un coéquipier puisque tu le vois tous les jours à l’entraînement. Soit tu n’es pas foutu de déceler ces qualités, soit tu ne veux pas déceler ces qualités et c’est terrible. Après que Vitinha se soit senti libéré du départ de joueurs, peut-être plus Neymar et Messi, peut-être que le départ de ces deux joueurs, ça a permis à Vitinha de se responsabiliser », a-t-il ajouté sur Vitinha, Lionel Messi et Neymar.