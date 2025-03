PSG - OM : Un joueur insulté, le geste qui a choqué !

La rédaction

Alors que le Classique entre le PSG et l'OM a lieu ce dimanche, Rod Fanni, ancien défenseur marseillais, est revenu sur son sauvetage légendaire contre Lucas Moura au micro de RMC dans l'émission Stephen Brunch. L’OM a l'ambition de décrocher un meilleur résultat au Parc des Princes après une défaite 3-0 au match aller au stade Vélodrome.

L’OM retrouve le PSG ce dimanche, au Parc des Princes, pour tenter de se racheter. Après une première rencontre compliquée, un bon résultat est primordial pour les Olympiens afin de maintenir une place compétitive au classement.

PSG - Kvaratskhelia : Le pari de Riolo face à l’OM !

«À Paris, on m’insulte»

Rod Fanni qui a disputé plusieurs Classique, était justement l’invité de RMC pour le Stephen Brunch. L’ancien défenseur de l’OM est revenu sur le sauvetage mythique qu’il avait réalisé lors d’un rush sublime de Lucas Moura : «On m’en parle encore assez souvent ! À Paris, on m’insulte presque, et à Marseille on m’adule !»

Un autre résultat espéré pour l’OM

Lors de ce même Clasico, également au Parc des Princes, l’OM s’était incliné 2-0 avec des buts de Maxwell et Edinson Cavani. Si le souvenir du sauvetage de Rod Fanni reste un moment marquant et positif pour l'OM, les supporters marseillais espèrent évidemment un autre type de résultat sur la pelouse du PSG ce dimanche.