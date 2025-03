Greenwood - PSG : La star de l’OM attendue à Paris !

La rédaction

Mason Greenwood, recrue de l’OM cet été, affiche de belles statistiques (16 buts, 3 passes) depuis le début de la saison mais souffre de critiques concernant son manque de constance, notamment face aux grandes équipes. Avant le match crucial contre le PSG, Rod Fanni attend beaucoup plus de sa part, soulignant qu’il doit être plus décisif et régulier pour répondre aux attentes placées en lui.

L’OM a réalisé un gros coup cet été en recrutant Mason Greenwood en attaque. Une arrivée de poids dans l’effectif de Roberto De Zerbi qui a été accompagnée de nombreuses polémiques en raison de son passé. Si l’attaquant de l’OM réalise une bonne saison statistique avec 16 buts et 3 passes décisives (toutes compétitions confondues), il lui est reproché un manque de constance et surtout des performances décevantes face aux grosses équipes. Le match contre le PSG résonne alors comme un véritable test pour Mason Greenwood, et ce alors qu'il a débuté la rencontre sur le banc.

«On l'attend sur ce genre de match»

Ce dimanche, dans l’émission Stephen Brunch sur RMC, Rod Fanni est revenu sur les performances de l’attaquant de l’OM : «Ces derniers temps, Mason Greenwood a été discuté car dans le fond du jeu, il n’était pas forcément à la hauteur de ce qu’on espérait, mais il reste d'une efficacité redoutable. On l'attend sur ce genre de match. C’est pour ça qu’ils l’ont pris aussi, pour ce type d’événement, briller et donner le change aux grosses équipes. On espère beaucoup de lui, c'est un grand talent. On espère un gros match de sa part.»

«Il doit en faire plus»

Greenwood aura-t-il l'occasion de briller s'il entre en jeu face au PSG ? Pour rappel, Roberto De Zerbi s’était plaint du manque de constance de Mason Greenwood à l’OM et avait déclaré attendre beaucoup plus du deuxième meilleur buteur de Ligue 1 : « Il doit en faire plus, car ce qu'il fait ne nous suffit pas. S'il veut réussir à maintenir ses attentes de champion, il faut qu'il soit plus constant dans les matchs, qu'il se sacrifie plus, qu'il soit plus déterminant, plus constant dans le fait d'être décisif. »