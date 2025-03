PSG : Ibrahimovic et Neymar s'en vont, les arbitres se régalent !

Alexis Brunet

Cette saison, le PSG impressionne dans tous les domaines. Le club de la capitale possède la meilleure attaque, la meilleure défense du championnat, mais les Parisiens sont également ceux qui reçoivent le moins de cartons. Un vrai changement qui peut s’expliquer par le départ de certains joueurs au fil des années comme Ibrahimovic, Neymar ou bien Verratti, d’après l’ancien arbitre Saïd Ennjimi.

Ce dimanche, le PSG et l’OM s’affrontent au Parc des princes en clôture de la 26ème journée de Ligue 1. Les coéquipiers d’Achraf Hakimi ont l’occasion de prendre 19 points d’avance sur leur éternel rival et ainsi se rapprocher fortement d’un nouveau titre de champion de France.

Le PSG excelle dans tous les domaines

Le PSG est ultra-dominateur en Ligue 1 et on a du mal à imaginer comment l’OM pourrait faire tomber le club de la capitale. L’équipe de Luis Enrique est tout simplement la meilleure attaque du championnat, mais également la meilleure défense. De plus, les coéquipiers de Vitinha excellent également dans un autre domaine.

« C’est devenu un vrai plaisir d’arbitrer l’équipe actuelle du PSG »

Depuis le début de la saison, le PSG est également un modèle de fair-play. En 25 matches de championnat, le club de la capitale n’a écopé que de 30 cartons jaunes et d’aucun carton rouge. Selon l’ancien arbitre Saïd Ennjimi, interrogé par Le Parisien, cela peut notamment s’expliquer par le départ de certaines fortes têtes. « Le PSG d’hier et avant-hier avait des très fortes personnalités comme Ibrahimovic, Verratti ou Neymar, remarque l’ancien arbitre de Ligue des champions. Aujourd’hui, aucun n’a ce profil sur le terrain, donc il n’y a aucune contestation qui s’orchestre. C’est devenu un vrai plaisir d’arbitrer l’équipe actuelle du PSG. » Reste à voir si les Parisiens resteront sur cette ligne de conduite face à l’OM ce dimanche soir. C’est en tout cas ce qu’espère sans doute Clément Turpin, qui sera chargé d’arbitrer cette rencontre très attendue.