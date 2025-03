OM : Le coup de fil à Rabiot qui a fait halluciner Benatia !

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, l’OM s’est montré très ambitieux et actif. Le club phocéen a souhaité offrir un effectif de qualité à Roberto De Zerbi et Pablo Longoria a notamment réussi à faire venir Adrien Rabiot. Le milieu de terrain apporte beaucoup au club phocéen et il semble être un acharné de travail comme l’a dévoilé Medhi Benatia.

L’été dernier, l’OM a réussi un sacré coup en faisant venir un joueur très expérimenté et rodé aux matches de haut niveau, Adrien Rabiot. Ce dernier était libre de tout contrat après avoir quitté la Juventus, mais Pablo Longoria s’est montré plus malin que tout le monde, car le milieu de terrain était pisté par de nombreuses formations européennes prestigieuses.

Adrien Rabiot va faire son retour au Parc des princes

Forcément, l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM a fait grincer des dents l’été dernier et notamment du côté du PSG. Entre la formation et son aventure en équipe première, le Français aura passé au total neuf ans à Paris. Le choix de l’ancien joueur de la Juventus a donc été mal perçu par une partie des supporters parisiens, qui pourrait d’ailleurs lui réserver un accueil assez houleux ce dimanche soir, car le PSG reçoit Marseille en clôture de la 26ème journée de Ligue 1.

« Un tel joueur nous fait gagner du temps »

À l’OM, en très peu de temps, Adrien Rabiot s’est imposé comme un titulaire indiscutable, du fait de sa forte expérience. Mais si le Français a acquis un tel statut, c’est avant tout parce qu’il travaille beaucoup, comme l’a relaté le directeur sportif marseillais Medhi Benatia auprès de L’Équipe. « Un jour, on s'appelle à 20 h 30 et il y avait un peu de bruit autour de lui. Je lui demande où il est et il m'explique qu'il sort du centre d'entraînement. Mais tu dors au stade ? Il m'a répondu "comment tu crois qu'on fait les prestations le week-end ?" C'est ça Adri, il donne beaucoup pour sa carrière, un tel joueur nous fait gagner du temps. » Ce dimanche soir, Adrien Rabiot sera sans doute titulaire au Parc des princes et nul doute que les supporters parisiens lui réserveront un accueil assez houleux pour leurs retrouvailles.