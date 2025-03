Griezmann va faire tomber Messi, le coup de pouce du PSG !

La rédaction

Antoine Griezmann est sur le point d’égaler Lionel Messi en nombre de matchs disputés en Liga (520) ce qui en ferait le joueur étranger le plus capé de l’histoire de la Liga. Après 14 saisons en Espagne, l’attaquant français pourrait cependant quitter l’Atlético à la fin de la saison pour rejoindre la MLS.

Présent en Espagne depuis 2009, Antoine Griezmann a évolué en Liga durant presque toute sa carrière professionnelle. Le champion du monde 2018 a débuté à la Real Sociedad avant de rejoindre l’Atlético de Madrid, son club actuel, avec un intermède de deux saisons au FC Barcelone.

Le record de Griezmann

Après 14 saisons dans l’élite espagnole, Antoine Griezmann a disputé l’impressionnant total de 519 matchs en Liga. Ce chiffre fait de lui le 10ᵉ joueur le plus capé de l’histoire du championnat, mais surtout, il n’est plus qu’à un match d’égaler Lionel Messi (520 matchs), ce qui lui permettrait de devenir le joueur étranger le plus capé de l’histoire de la Liga. Depuis le départ du génie argentin du FC Barcelone vers le PSG, puis en MLS, Griezmann a désormais l’opportunité de s’approprier ce record.

La suite pour Griezmann

L’aventure espagnole de Griezmann pourrait toutefois toucher à sa fin à l’issue de cette saison. Selon le quotidien espagnol Revelo, l’attaquant français aurait pour ambition de rejoindre ses anciens coéquipiers en sélection, Olivier Giroud et Hugo Lloris, au Los Angeles FC, en MLS.