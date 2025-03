Neymar : Catastrophe à l’étranger, il sort du silence !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

De retour à Santos son club formateur depuis fin janvier, Neymar a retrouvé du rythme. Au point d’être pré-sélectionné par Dorival pour les prochaines rencontres de la Seleção (face à la Colombie et l’Argentine). Mais en raison d’une blessure, la légende de 33 ans a dû déclarer forfait. Sur Instagram, l’ancienne vedette du PSG s’est exprimée avec tristesse sur cette nouvelle.

Depuis son retour au pays, Neymar semble revivre. Après un passage catastrophique en Arabie Saoudite, le phénomène brésilien a retrouvé du rythme à Santos. Perçu comme une légende là-bas, le joueur désormais âgé de 33 ans s’est fixé comme objectif une participation à la Coupe du monde 2026.

Neymar forfait avec le Brésil

Décisif lors de ses premiers matchs à Santos, Neymar a été pré-convoqué par Dorival pour les prochaines rencontres du Brésil face à la Colombie et l’Argentine. Depuis octobre 2023, Neymar n’avait plus connu de convocations avec la Seleção en raison notamment de ses blessures à répétition. Une grande nouvelle donc pour le meilleur buteur de l’histoire de la sélection. Cependant, ce bonheur aura été de courte durée pour l’ancienne star du PSG, qui a dû renoncer à sa participation aux prochains matchs du Brésil en raison d’une blessure à la cuisse.

« Il est mieux de ne prendre aucun risque »

Sur Instagram, Neymar a évoqué le motif de la prudence afin de justifier son absence. « Nous avons eu de longues conversations et tout le monde est au courant de mon désir de revenir, mais nous nous sommes mis d’accord sur le fait qu’il est mieux de ne prendre aucun risque et de se préparer de la meilleure manière possible pour éradiquer cette blessure. »