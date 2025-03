Griezmann : Mbappé annonce un conflit

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au cours d'un long entretien accordé au Parisien ce mardi, Kylian Mbappé a mis les choses au clair en ce qui concerne sa relation avec Antoine Griezmann. Après le malaise du brassard de capitaine, les deux hommes ont tourné la page et essayent de se croiser à Madrid. Mais ce n'est pas si facile en raison de la rivalité entre l'Atlético et le Real Madrid.

On les disait en conflit, en froid. Mais rassurez vous, tout va pour le mieux entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. C’est le joueur du Real Madrid qui l’a annoncé au cours d’un long entretien accordé au Parisien ce mardi.

« On a une très bonne relation »

« Ah si, on parle souvent avec Antoine. Je vous rassure, on a une très bonne relation » a confié Mbappé. Mais le joueur du Real Madrid confirme qu’il est difficile de se croiser en raison de l’opposition entre son équipe et l’Atlético, le club de Griezmann.

Le conflit Atlético/Real Madrid s'immisce dans leur relation

« Mais après, c’est vrai que c’est compliqué parce qu’on est dans une ville où nos deux équipes sont de vraies rivales. En France, les gens ne savent pas ce que ça représente deux équipes rivales dans la même ville. Il m’a déjà invité pas mal de fois chez lui d’ailleurs pour un barbecue. Mais à Madrid, c’est impossible de se faire ça avant la double confrontation » a-t-il admis.