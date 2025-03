Départ de Deschamps : Mbappé valide son successeur !

Axel Cornic

En place depuis 2012, Didier Deschamps a prolongé son contrat jusqu’en 2026 après la dernière Coupe du monde, barrant la route à Zinédien Zidane. Ce dernier est sans club depuis son passage au Real Madrid couronné de succès et semble bel et bien viser le poste de sélectionneur de l’équipe de France.

C’est une évidence pour la plupart des supporters français. Très jeune entraineur et toujours très apprécié, Zinédine Zidane a tout pour devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Et ça pourrait bien se faire, puisque récemment Didier Deschamps a avoué qu’il lui laisserait volontiers sa place, après 2026.

Mais qu’en pense Kylian Mbappé ? Le capitaine lors du dernier Euro a été questionné sur ce sujet épineux, juste avant le début de la trêve internationale. « Je ne sais pas. Je sais de qui vous voulez que je parle, mais je ne parlerai pas de lui parce que ce n’est pas mon rôle. Il y a un président à la Fédération, c’est lui qui va prendre cette décision-là » a-t-il confié, dans un entretien accordé au Parisien.

« Tout le monde parle de Zidane, donc on ne va pas faire celui qui vit dans une caverne et qui ne sait pas ce qui se passe, mais ce n’est pas à moi d’en parler » a précisé Kylian Mbappé. « C’est Zinédine Zidane ! Mais comme je vous ai dit, c’est Philippe Diallo qui décidera, c’est à lui que revient cette tâche. On verra sur quels critères il va se baser et quelles décisions il va prendre ».