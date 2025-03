Mbappé - Deschamps : France 98 balance sur le malaise !

La rédaction

Lionel Charbonnier a critiqué Didier Deschamps après la défaite de la France contre la Croatie, estimant que le sélectionneur avait perdu son groupe. Le champion du monde 1998 considère que la désignation de Kylian Mbappé comme capitaine a divisé l'équipe et reproche à son ancien coéquipier de ne pas avoir vu venir ce malaise.

Après la défaite de l’équipe de France face à la Croatie, plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer la contre-performance des hommes de Didier Deschamps. Dans L’After Foot, Lionel Charbonnier a livré son analyse et estime que le sélectionneur est en train de perdre son groupe :

«DD est en train de perdre son groupe. J'ai vu ça dès l'Euro. Son message ne passe plus, alors que sa force a toujours été de fédérer autour de lui. Mais là, ça ne fonctionne plus, parce qu’il y a un joueur qui a voulu être capitaine et s'est presque imposé dans ce rôle, au détriment du collectif. Je ne reconnais plus DD. Kylian est un joueur clivant.»

L’erreur de Deschamps ?

Pour l’ancien champion du monde 1998, Didier Deschamps a commis une erreur en désignant Kylian Mbappé comme capitaine de l’équipe de France :

«Aujourd’hui, Mbappé, tu l’aimes ou tu ne l’aimes pas. La France est divisée en deux : les pro et les anti-Mbappé. Jusqu’ici, le capitanat s’imposait naturellement, mais cette fois, on a confié le brassard à un joueur clivant en espérant qu’il fédère. Ce n’est pas possible. Il y a eu les pro-Mbappé et les pro-Griezmann, et Griezmann a pris du recul. Le groupe s’est scindé en deux. On a perdu notre jeu et notre unité à l’Euro, et hier, on l’a encore perdu.»

«J’en veux à DD»

«Quand il (Mbappé) n'était pas là, on a loué quoi ? Contre Israël, on a gagné 4-1. Il n'est pas là contre la Belgique, on bat la Belgique en Belgique 2-1. Il n'est pas là contre l'Italie, et c'est le match référence sans Mbappé. Des gaillards qui font pipi par dessus la montagne, et c'est ce qu'on avait en 2018. Et on a plus ça aujourd'hui, et c'est à cause du capitanat. Comment tu veux demander à un groupe de jouer en groupe, de faire unité, quand ton capitaine a pour image de jouer pour ses stats. Il a demandé le capitanat il l'a eu. Il a demandé le brassard au PSG, quand il l'a eu de temps en temps, ça s'est très mal passé. Il n'y avait pas de groupe non plus autour de lui. Le PSG a un groupe maintenant qu'il n'est pas là. En France, il est là et d'un coup le message de DD ne passe pas. J'en veux à DD parce que c'est quelque chose de très simple, et il ne l'a pas vu venir» termine Lionel Charbonnier, ancien coéquipier de Didier Deschamps, toujours au micro de RMC.