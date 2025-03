Kylian Mbappé : La grande explication avec Deschamps !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce mois de mars, Kylian Mbappé retrouve l’équipe de France. Le capitaine des Bleus avait manqué les deux derniers rassemblements. En novembre, Didier Deschamps avait décidé de se passer de Mbappé, pourtant apte à jouer. Alors que cela avait fait parler, le joueur du Real Madrid est revenu sur cet événement.

Cela faisait un moment qu’on n’avait plus vu Kylian Mbappé avec l’équipe de France. En effet, trop court physiquement en octobre, le joueur du Real Madrid n’avait pas été appelé par Didier Deschamps en novembre. Un choix fort de la part du sélectionneur des Bleus à un moment où ça n’allait pas sportivement pour Mbappé. En revanche, ça n’a pas été une surprise pour le principal intéressé.

« On avait discuté »

Pour TF1 ce mardi, Kylian Mbappé est revenu sur son absence en novembre avec l’équipe de France. Le capitaine des Bleus a alors confirmé une explication avec Didier Deschamps : « Deschamps m’avait-il expliqué pourquoi il ne m’avait pas sélectionné ? On avait discuté, on a toujours été en contact. On a toujours été ensemble au téléphone, il est même venu à Madrid. Je savais pourquoi et on savait pourquoi je n’étais pas là en novembre ».

« C’était la meilleure décision »

« C’était un moment difficile, mais je pense que plus que c’était une décision prise en interne. C’était la meilleure décision pour toutes les parties, y compris l’équipe de France », a également avoué Mbappé.