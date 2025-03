Dembélé - Mbappé : La grosse surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour en équipe de France, Kylian Mbappé sera bien évidemment titulaire pour le déplacement en Croatie ce jeudi soir. Mais compte tenu de la montée en puissance d'Ousmane Dembélé, en feu au PSG, la question se pose concernant la façon dont Didier Deschamps va les utiliser. Et le sélectionneur réserverait une petite surprise.

Absent des deux derniers rassemblements de l'équipe de France, Kylian Mbappé est bien de retour pour la double confrontation contre la Croatie en quart de finale de la Ligue des Nations. L'attaquant du Real Madrid sera bien évidemment titulaire à Split jeudi soir, mais la question de son utilisation se pose puisque dans le même temps, Ousmane Dembélé est intenable dans une positon axiale avec le PSG.

Vers un 4-4-2 losange avec Dembélé en 10 ?

Dans une premier temps, l'option d'un 4-3-3 classique avec Kylian Mbappé à gauche et Ousmane Dembélé à droite a été évoquée, mais selon RMC Sport, Didier Deschamps devrait tenter une autre option. Ainsi, un 4-4-2 losange devrait être aligné en Croatie ce jeudi avec le joueur du PSG dans une position de numéro 10 en soutien d'un duo composé de Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani. Trois joueurs qui ont d'ailleurs évolué ensemble durant une saison à Paris.

Un système qui offre une défense plus organisée

En soutien de ce trio, Aurélien Tchouaméni sera positionné en sentinelle derrière un duo de relayeurs composé de Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot. Avec ce système, Didier Deschamps espère également pouvoir défendre de façon plus organisée. Reste désormais à savoir comme s'articulera l'animation offensive autour de ses deux hommes en forme du moment Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.