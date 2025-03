Burn out, déprime… Kylian Mbappé vide son sac !

Axel Cornic

De retour en équipe de France, Kylian Mbappé a multiplié les prises de parole ces dernières heures et ce mardi, il était notamment sur le plateau du JT de TF1. Le capitaine français y a abordé plusieurs dossiers chauds, notamment la période compliquée qu’il semble avoir vécu à l’automne dernier.

Ce n’est pas facile d’être Kylian Mbappé. Depuis ses débuts à l’AS Monaco, le prodige du football français a toujours été sous le feu des projecteurs, avec le moindre de ses gestes qui est scruté. Et le phénomène n’a fait que s’amplifier avec son passage au PSG, puis son arrivée au Real Madrid et son capitanat en équipe de France.

Equipe de France : Le refus catégorique de Zidane !

➡️ https://t.co/CdBjo9lsd9 pic.twitter.com/ZHcRap0in3 — le10sport (@le10sport) March 17, 2025

« Une carrière ou une vie, ce n’est jamais linéaire »

Invité du JT de TF1 ce mardi, Mbappé s’est exprimé pour la première fois sur un d'éventuels problèmes extra-sportifs au cours de sa carrière. « J’ai vécu un burn out, un coup de déprime ? Non. Il faut juste accepter en tant que sportif de haut niveau, même en tant qu’être humain qu’une carrière professionnelle ou une vie, ce n’est jamais linéaire » a expliqué l’attaquant français.

« A force de travail, la situation peut être renversée et c’est ce qui s’est passé »

« Il y a des moments où vous êtes au top et d’autres où vous êtes moins bien » a précisé Kylian Mbappé. « Il faut savoir se retourner sur ce qu’on aime faire et se remettre au travail. A force de travail, la situation peut être renversée et c’est ce qui s’est passé. Des mauvais moments, n’importe quel sportif peut en avoir, j’en ai eu et je pense que ça fait partie de la carrière d'un sportif ».