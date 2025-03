Clash avec Mbappé : L’invitation de Griezmann loin des caméras…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour des raisons sportives et une rivalité territoriale sans précédent entre leurs deux clubs, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann n’ont pas pu passer du temps ensemble dans la capitale espagnole malgré la proximité de leurs domiciles respectifs. Cependant, le buteur vedette du Real Madrid a envoyé un message à l’attaquant de l’Atletico dans la presse concernant ses invitations.

Entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, ce ne serait donc plus l’amour des premiers jours ? C’est du moins le constat effectué par quelques spécialistes et observateurs ces derniers mois. Un point de vue qui n’a pas manqué de faire pleurer de rire le capitaine de l’équipe de France pendant une entrevue avec Le Parisien dimanche dernier.

«Avec Antoine, je vous rassure, on a une très bonne relation»

Cependant, niant toute situation remplie de tensions avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé a reconnu ne peut être en mesure de le côtoyer à Madrid depuis sa signature au Real Madrid pour une raison bien précise. « C’est vrai que c’est compliqué parce qu’on est dans une ville où nos deux équipes sont de vraies rivales. En France, les gens ne savent pas ce que ça représente deux équipes rivales dans la même ville. Mais avec Antoine, je vous rassure, on a une très bonne relation ».

«Il m’a déjà invité pas mal de fois chez lui d’ailleurs pour un barbecue»

Pour autant, maintenant que la manche de la phase retour de la Liga a eu lieu entre le Real Madrid et l’Atletico de Madrid (8 février), Kylian Mbappé sera en mesure de remédier à la situation et d'enfin répondre positivement aux multiples invitations de son ancien compère d'attaque en équipe de France. « Il m’a déjà invité pas mal de fois chez lui d’ailleurs pour un barbecue. Mais à Madrid, c’est impossible de se faire ça avant la double confrontation. Ça n’a pas encore pu se faire, mais c’est sûr qu’on va y arriver, on habite à côté, dans la même résidence ».