Kylian Mbappé, sa relation intime dévoilée !

Les deux piliers de l’équipe de France sont à nouveau réunis après une séparation qui aura duré deux trêves internationales. Didier Deschamps et son capitaine Kylian Mbappé se sont retrouvés à Clairefontaine lundi après-midi lors de la traditionnelle arrivée des internationaux au château. En amont de ces retrouvailles, Mbappé se confiait au Parisien sur sa relation spéciale avec le sélectionneur.

Après deux rassemblements effectués sans Kylian Mbappé en octobre et novembre 2024, l’équipe de France a retrouvé son capitaine. En son absence, de nombreuses rumeurs ont été étalées dans la presse au sujet d’une relation certainement entachée avec le sélectionneur Didier Deschamps. Le journaliste Romain Molina allait même plus loin au mois de novembre en affirmant que Mbappé ne voulait plus revenir en équipe de France.

«Ma relation avec lui n’a pas changé»

Sélectionné la semaine dernière par Didier Deschamps pour les quarts de finale de Ligue des nations entre l’équipe de France et la Croatie jeudi et dimanche prochain, Kylian Mbappé s’est attardé en interview pour Le Parisien sur sa proximité avec le sélectionneur dimanche après-midi. « Si j’ai prévu de faire la bise à Deschamps ? (Il rigole.) Non, je n’ai jamais fait la bise au coach, je ne sais même pas s’il aimerait ça (sourire). Ce sera une accolade, comme toujours. Je n’ai jamais coupé le contact avec le coach, ma relation avec lui n’a pas changé. Et elle n’a pas changé non plus avec le staff et avec les joueurs. Ce sera très naturel. J’arrive, comme si je n’étais jamais parti ».

«S’il y avait une rupture, je n’aurais jamais répondu à ses appels»

Pas de changement au niveau de la relation entre les deux hommes, et encore moins de rupture d’après Kylian Mbappé qui a communiqué toute la reconnaissance et le respect qu’il éprouvait pour Didier Deschamps. « Une rupture avec le coach ? Non ! S’il y avait une rupture, je n’aurais jamais répondu à ses appels. Tout le monde me connaît. S’il y a une rupture avec quelqu’un, je ne maintiens pas le contact, je ne sais pas faire semblant. Ça ne veut pas dire que dans une relation, il n’y a jamais de désaccord. Même si je ne le souhaite pas, on en aura peut-être encore. Maintenant, j’ai mon éducation, j’ai toujours eu du respect et de la reconnaissance pour le coach. Et ce respect, je ne le perdrai pas, il a été mon seul sélectionneur en équipe de France, il m’a donné ma première sélection. On a connu des succès ensemble et notre relation ne peut pas finir à la poubelle pour deux, trois désaccords qui, en plus, ne sont pas graves du tout ».