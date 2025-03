Départ à la retraite : Mbappé vend la mèche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant de défier la Croatie en quarts de finale de Ligue des Nations, Kylian Mbappé enchaîne les apparitions médiatiques. Après Le Parisien, l'international tricolore a accordé un entretien à Gilles Bouleau durant le JT de 20H de TF1. Le joueur du Real Madrid a eu l'occasion de s'expliquer sur cette phrase troublante sur son avenir avec les Bleus.

En évoquant le départ à la retraite d’Antoine Griezmann, Kylian Mbappé a lâché une phrase qui a fait paniquer les supporters de l’équipe de France. « Je vais essayer de continuer » a lâché le joueur du Real Madrid dans les colonnes du Parisien. Une phrase qui laisse suggérer que Mbappé pourrait ne pas s’éterniser avec la sélection.

PSG : Kylian Mbappé annonce un accord tant attendu ?

➡️ https://t.co/J4GgCtCet1 pic.twitter.com/Y7a2Z4QBOx — le10sport (@le10sport) March 18, 2025

« C’est un rythme qui est élevé»

Au micro de TF1, Mbappé a été invité à s’expliquer. « Je ne vais pas faire ça pendant des années ? C’est le sport de haut niveau et le sport de haut niveau est intraitable pour n’importe quel joueur. C’est comme ça. Tu peux être aussi fort que tu veux, le sport de haut niveau n’attend personne. C’est un rythme qui est élevé. C’est pour ça qu’il faut être à la hauteur de ce rythme. Tant qu’on sera prêt à faire les efforts, on sera là. C’est l’histoire du foot, un jour d’autres joueurs viendront nous remplacer » a confié l’international tricolore lors d’un entretien accordé à Gilles Bouleau.

Mbappé annonce la couleur

Dans un second temps, Mbappé a néanmoins confirmé qu’il ne comptait pas arrêter sa carrière internationale dans un avenir proche. « Je n’ai pas de plan pour arrêter en 2027-2028 l’équipe de France ? Non. Pour le moment, je me concentre seulement sur la Coupe du monde 2026, c’est ce qui compte pour moi et le groupe. J'ai déjà dit, être champion du monde en 2026, c’est un objectif prioritaire en sélection. Ce serait incroyable pour moi de gagner une Coupe du monde une autre fois. C’est l’objectif principal » a-t-il lâché ce mardi.