Malaise avec Griezmann : Le fou rire de Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Proche d’Antoine Griezmann malgré les rumeurs occasionnelles circulant dans les médias qui font état de tensions entre l’attaquant star de l’Atletico de Madrid et lui-même, Kylian Mbappé a répondu à ces spéculations par le rire. Le joueur du Real Madrid a remis l’église au centre du village pour Le Parisien.

Le 30 septembre dernier, à la surprise générale sauf pour Kylian Mbappé qui a révélé au Parisien ne pas être « tombé des nues », Antoine Griezmann annonçait sa retraite internationale en équipe de France après 10 années de bons et loyaux services. Certains observateurs ont spéculé sur une décision mûrement réfléchie suite à un statut au sein de l’équipe de France qui a diminué au fil du temps depuis la nomination de Mbappé en tant que capitaine.

PSG : Kylian Mbappé annonce un accord tant attendu ?

➡️ https://t.co/J4GgCtCet1 pic.twitter.com/Y7a2Z4QBOx — le10sport (@le10sport) March 18, 2025

Kylian Mbappé n’adresse plus la parole à Griezmann ? Le capitaine des Bleus éclate de rire

Un temps incontournable, Antoine Griezmann avait même visité le banc de touche à l’Euro 2024. Des tensions entre le meilleur buteur de l’histoire de l’Atletico de Madrid et Kylian Mbappé ont beaucoup fait parler dans la presse, mais elles sont inexistantes à en croire le capitaine des Bleus. « Je n’adresse plus la parole à Griezmann ? (Il éclate de rire.) Ah si, on parle souvent avec Antoine. J’adore son fils, c’est un mordu de foot, il me rappelle un peu moi quand j’étais petit. Je l’adore, Amaro ! ».

«C’est vrai que c’est compliqué»

Pendant l’interview dimanche avec Le Parisien avant son arrivée au rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé a cependant reconnu qu’il était difficile de voir Griezmann à Madrid, au sein du club rival. « Après, c’est vrai que c’est compliqué parce qu’on est dans une ville où nos deux équipes sont de vraies rivales. En France, les gens ne savent pas ce que ça représente deux équipes rivales dans la même ville. Mais avec Antoine, je vous rassure, on a une très bonne relation ». Pas de clash donc avec Antoine Griezmann.