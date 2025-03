Scandale Rabiot : Coup de théâtre, Neymar est cité dans la polémique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Daniel Riolo se montre très critique des propos à caractère haineux utilisés par certains ultras du PSG envers Adrien Rabiot et sa mère Véronique. Le consultant de RMC condamne ces méthodes et a été interpellé par un supporter du Paris Saint-Germain regrettant qu’il n’ait pas agi de la sorte pour un « Neymar, casse-toi » datant de 2019 placardé dans une tribune du Parc des princes. L’occasion pour Riolo de taper du poing sur la table.

Depuis dimanche soir, la polémique ne fait qu’enfler. Victimes d’insultes venant des ultras du PSG lui et sa mère Véronique, Adrien Rabiot compte bien porter plainte contre X. Touché par les propos employés, le joueur de l’OM s’en est ouvertement pris aux auteurs des banderoles et au président Nasser Al-Khelaïfi sur Instagram. Un élan de soutien s’est depuis créé et notamment chez Daniel Riolo.

Daniel Riolo défend Adrien Rabiot et pas Neymar à l’époque, un internaute ne comprend pas

En septembre 2019, Neymar rejouait sous le maillot du PSG après avoir passé l’été à essayer de retrouver le FC Barcelone, en vain. Au Parc des princes, les ultras du Paris Saint-Germain n’en voulaient plus et certains d’entre eux l’avaient vocalisés avec la banderole : « Neymar, casse-toi ». Une position totalement comprise par Daniel Riolo qui tenait le discours suivant pendant l’After Foot. « Neymar ? Je soutiens à 100% les ultras (…) mais ils ne doivent pas boycotter le match de mercredi seulement pour un joueur ! ».

«Les banderoles de haine envers Neymar ne te dérangeaient pas non ?»

Alors que Daniel Riolo s’offusque des banderoles injurieuses envers Adrien Rabiot et sa mère Véronique déployées au Parc des princes pendant le Classique, au point de réclamer en direct sur RMC qu’un joueur du PSG prenne ouvertement position afin de dénoncer ce geste des ultras, un utilisateur de X a interpellé l’éditorialiste de la radio en prenant le soin de lui rappeler qu’il n’avait pas défendu avec la même intensité Neymar à l’époque du ras-le-bol des ultras du Paris Saint-Germain. « Daniel Riolo, là les banderoles de haine envers Neymar ne te dérangeaient pas non ? Pourquoi maintenant ça te pose problème quand ça parle de Rabiot hein ? ». Ce à quoi Daniel Riolo a répondu : « Bah Neymar, casse-toi… C’était quoi le souci ? Je parlais de ça et donc ? Mais on a compris que le clubisme excusait tout ».