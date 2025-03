Mercato : L'OM signe un Algérien, c'était évident !

La rédaction

Amine Gouiri est arrivé lors du dernier mercato d’hiver à l’OM pour 22 M€ et n’a pas eu besoin de temps d’adaptation. Le nouveau buteur de Roberto De Zerbi s’est rapidement imposé comme un élément indispensable en marquant 4 buts et délivrant 3 passes décisives en 7 matchs avec l’OM.

«Tu te sens à la maison»

Dans une interview donnée à la FIFA, Amine Gouiri est revenu sur son arrivée à l’OM et sur la ville de Marseille :

«Ici, il fait beau, le ciel est bleu, ça met de bonne humeur, ça me fait penser à l’Algérie. Franchement, ça fait quelque chose quand tu vois l’ambiance du Vélodrome, avec tous ces drapeaux algériens dans le stade. Tu te sens à la maison en fait. Ça me fait penser à la sélection, c’est incroyable. Tu te sens chez toi, ça fait du bien et ça t’aide à te surpasser sur le terrain.»

«C’est un volcan»

Le buteur de l’OM s’était déjà confié à Téléfoot à propos de la ferveur dans la ville et dans le stade Vélodrome :

«C’est un club unique en France, c’est le meilleur club français. La ferveur du Vélodrome fait penser à celle de la sélection (algérienne) : le stade, l’ambiance… Franchement, c’est un volcan. Jouer sous les couleurs de Marseille, c’est un réel plaisir, une fierté. Dès que tu rentres sur le terrain, ça t’aide à te surpasser.»