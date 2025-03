Zidane - PSG : «Faut pas chambrer», l’humiliation qui ne passe pas

Amadou Diawara

Lors du règne de Michel Denisot au PSG, des matchs amicaux étaient organisés entre des personnalités du club, des célébrités et des journalistes. Dans une vidéo publiée sur YouTube, Pierre Ménès a raconté qu'il avait réussi à mettre une roulette à la Zidane à Bernard Allou. L'ancien joueur du PSG ayant mal pris cette humiliation.

Lorsque Michel Denisot était à la présidence du PSG (1991-1998), Pierre Ménès avait l'habitude de jouer des matchs avec des personnalités du club, des célébrités et d'autres journalistes. Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, l'ancien membre du Canal Football Club a avoué qu'il avait réussi un dribble à la Zinedine Zidane face à Bernard Allou, à savoir sa fameuse roulette. D'ailleurs, l'ex-pensionnaire du PSG aurait eu du mal à digérer cette humiliation face à Pierre Ménès.

«Je lui fais la roulette à la Zidane»

« Dans un match à Liverpool (le 24 avril 1997), il y a Allou, qui était l’un des jeunes du PSG, qui était 17e (dans la hiérarchie. Il n'était donc pas convoqué pour le match de l'équipe première du PSG contre les Reds), et qui se retrouve donc le pauvre à faire ce match contre nous. Le ballon arrive, je lui fais la roulette à la Zidane. Il rentre totalement dans la feinte. De toute façon, il pouvait s’attendre à tout de ma part sauf à ça », a raconté Pierre Ménès, avant d'apporter davantage de précisions.

«Faut pas chambrer comme ça hein»

« Le match se passe, on rentre dans l’avion, je passe à son niveau et il me fait "faut pas chambrer comme ça hein !!". En fait, c’est Denisot qui a raconté à tout le monde que j’avais fait une roulette à Bernard Allou dans le match de la presse le matin », a conclu Pierre Ménès. Reste à savoir si le PSG de Nasser Al-Khelaïfi organisera également ce type de rencontre à l'avenir.