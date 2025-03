Kylian Mbappé : le message d’adieux

La rédaction

Kylian Mbappé a rendu hommage à Olivier Giroud avant la rencontre entre la France et la Croatie, saluant son impact et son palmarès en Bleu. Dans une vidéo officielle, il a exprimé son respect pour le meilleur buteur de l’histoire des Bleus et espère le croiser au Stade de France ce dimanche.

Ce dimanche aura lieu le match retour entre l’équipe de France et la Croatie pour le quart de finale de la Ligue des Nations, mais pas seulement. Un hommage sera rendu à Olivier Giroud au Stade de France, huit mois après avoir annoncé sa retraite internationale.

«Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France»

Dans une vidéo publiée par l’équipe de France, les Bleus ont adressé un message à leur ancien buteur, notamment Kylian Mbappé :

«Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Il a remporté pas mal de titres avec nous, il a été important, il a été impactant même pour le groupe, en tant que mec. On ne retient que du positif.»

Le message de Mbappé

Mbappé continue en espérant vouloir le croiser lors du match de ce dimanche : «Il a eu une grande carrière avec les Bleus, il mérite tous les hommages qu’il a reçus et qu’il va recevoir. Big up Oliv’, j’espère le croiser après l’échauffement ! Merci pour tout ce que tu as apporté à l’équipe de France !»