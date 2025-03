PSG : Le mariage qui l’a sauvé de la dépression ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain voit son numéro 10 mettre le feu aux pelouses de l’hexagone, mais aussi du Vieux Continent ces derniers temps. Ousmane Dembélé est irrésistible et a inscrit son 22ème but de l’année 2025 dimanche dernier pendant le Classique face à l’OM (3-1). Le PSG et sa vie de famille pourraient même lui avoir évité une hypothétique dépression selon un de ses anciens entraîneurs.

Ousmane Dembélé semble enfin montrer la pleine mesure de son talent ces dernières semaines. Le natif de Vernon a beaucoup voyagé depuis le début de sa carrière. Passé par le Stade Rennais, son club formateur, puis au Borussia Dortmund ainsi qu’au FC Barcelone, c’est au Paris Saint-Germain que Dembélé a trouvé sa plénitude sous les ordres de Luis Enrique qui tire le meilleur de son potentiel dans une position d’attaquant axial.

«Ils connaissent aussi des hauts et des bas, des dépressions»

Depuis près de 10 ans et ses débuts professionnels à Rennes, Ousmane Dembélé semble épanoui au PSG. Une stabilité trouvée notamment grâce à sa vie de famille qu’il n’a pas toujours eu selon Jacques Bayle pour La Provence. « Ousmane est un surdoué. Il était très fort, très jeune, et tout lui est arrivé en même temps, avec la pression familiale, une pression des agents pour le récupérer quand il est parti au Borussia Dortmund… En Allemagne d’ailleurs, ça a été assez compliqué. Puis il a acquis de la maturité, est devenu papa. Il s’est stabilisé. Les gens imaginent que les footballeurs sont intouchables et peuvent tout gérer parce qu’ils gagnent beaucoup d’argent. Mais pas du tout ! Ils connaissent aussi des hauts et des bas, des dépressions, des contrariétés ».

«A partir du moment où il s’est posé, Ousmane est devenu le joueur qu’il est actuellement»

Ancien entraîneur adjoint de Rolland Courbis au Stade Rennais, l’actuel consultant de Maritima Médias a bien connu Ousmane Dembélé et estime que sa nouvelle vie au PSG avec ses proches pourrait même lui avoir évité une éventuelle dépression assez courante chez certains joueurs professionnels. « Pour un athlète de haut niveau, tu dois être dans ta plénitude, même dans ta vie privée. On ne peut pas être performant si on s’est disputé avec sa femme, si son petit ne dort pas, ou s’il y a une contrariété dans la famille. A partir du moment où il s’est posé, Ousmane est devenu le joueur qu’il est actuellement. Paris, c’est sa ville, son club, là où il a sa famille et ses amis ».