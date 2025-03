«Le meilleur du monde» a signé au PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2021, Nuno Mendes a quitté le Sporting pour rejoindre le PSG. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2026, l'international portugais a rempilé au début du mois de février, et ce, jusqu'en 2029. D'après Jamie Carragher, le PSG a réalisé une très belle opération, puisque Nuno Mendes est le « meilleur arrière gauche du monde » selon lui.

Lors de l'été 2021, le PSG était en quête d'un nouveau latéral gauche. En ce sens, le club de la capitale a coché le nom de Nuno Mendes, qui performait du côté du Sporting. Et finalement, le PSG a obtenu gain de cause sur ce dossier, bouclant un prêt payant d'environ 7M€ avec option d'achat avoisinant les 38M€. Cette clause ayant été levée.

PSG : Nuno Mendes a prolongé jusqu'en 2029

Lorsque son option d'achat a été levée, Nuno Mendes s'est engagé avec le PSG jusqu'au 30 juin 2026. Conscient que son bail arrivait bientôt à terme, le club de la capitale l'a prolongé au début du mois de février. Un choix plus que judicieux, puisque Nuno Mendes est le « meilleur arrière gauche du monde ». Du moins, c'est ce qu'affirme Jamie Carragher, ancienne gloire de Liverpool.

«Nuno Mendes est fantastique»

« La défaite de Liverpool en finale de la League Cup ? La semaine a mis en lumière les domaines dans lesquels ils doivent s'améliorer. Le manque de rythme est flagrant en attaque. J'ai presque pitié pour Salah, car il a été critiqué après les deux matchs contre le PSG alors que Nuno Mendes est peut-être le meilleur arrière gauche du monde, et il est fantastique. Il n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Mais il n'est pas aidé par les autres attaquants, ce n'est pas comme sous Jürgen Klopp, où Mané le soutenait, ou Firmino. Les autres attaquants de Liverpool sont de bons joueurs, pas des grands joueurs. Ils ont compté sur lui. J'ai vu beaucoup de critiques la semaine dernière, mais cela a mis en lumière la nécessité pour Liverpool de recruter deux attaquants, pas des joueurs de l'effectif, peut-être pour jouer aux côtés de Mo Salah, la saison prochaine, si possible. Liverpool semble en passe de remporter le championnat, et il y a beaucoup de points à améliorer, et je pense qu'ils y parviendront cet été », a déclaré Jamie Carragher, consultant chez Sky Sports et CBS Sports Golazo. Ses propos ont été rapportés par RMC Sport.