PSG version Qatar : Il rappelle Mbappé et Neymar !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début des années 2010, le PSG s'est petit à petit forgé en un candidat sérieux pour briller sur la scène européenne à chaque saison. Le club de la capitale n'a pour le moment jamais réussi à accomplir son objectif ultime malgré la présence dans ses rangs de grandes stars de la discipline comme Kylian Mbappé et Neymar. Pierre Ménès estime qu'il y a certaines équipes parisiennes qui auraient mérité mieux en Ligue des champions.

En sortant Liverpool en huitièmes de finale, le PSG s'est clairement positionné comme une équipe crédible au titre en Ligue des champions. Les Parisiens ont sorti l'une des toutes meilleures équipes du monde avec la manière mais il reste encore beaucoup d'efforts à fournir pour espérer aller au bout. La force du collectif de cette équipe leur permet de croire sincèrement en leurs chances même si pour Pierre Ménès, par le passé, certaines semblaient mieux armées.

Mbappé et Neymar manquent au PSG

En quittant la capitale l'été dernier, Kylian Mbappé a laissé le PSG démarrer une nouvelle ère puisque le club ne s'appuie plus sur de grandes stars. Luis Enrique a réussi à bâtir une belle équipe mais ce ne sera peut-être pas suffisant. « Il est évident que c'est le meilleur collectif. Il y avait l'équipe avec Neymar et Mbappé, qui est allée en finale du Final 8 était aussi très forte et très solidaire, regroupée » rappelle Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

Du jamais vu à Paris ?

En ce début d'année 2025 exceptionnel, le PSG a accéléré la cadence et enchaîne les victoires avec parfois une facilité déconcertante. Ce n'est donc pas un hasard d'arriver à terrasser Liverpool. L'effectif de Luis Enrique semble même éprouver une efficacité presque inédite. « Je pense qu'il ne faut pas non plus idolâtrer ce qui se passe en ce moment. Il y a eu des équipes du PSG qui étaient très fortes par le passé, qui n'ont pas toujours eu la réussite européenne qu'elles méritaient. Je pense notamment aux équipes de Laurent Blanc. Mais cette équipe de Paris dégage une force collective qu'on a rarement vu » poursuit l'ancien consultant.