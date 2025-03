OM - McCourt : L'aveu que personne n'a vu venir !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille est passé sous pavillon américain à l'automne 2016 avec le rachat du club par Frank McCourt. L'ancien patron des Los Angeles Dodgers s'est pleinement investi à l'OM et fait bien des envieux dans le monde du football si l'on se fie au discours tenu par Jacques-Henri Eyraud, ex-président de l'équipe phocéenne.

Jacques-Henri Eyraud devenait président de l'OM à l'automne 2016 au moment où Margarita Louis-Dreyfus cédait ses parts à Frank McCourt. L'homme d'affaires américain était donc à l'initiative du Champions Project, qui a été validé par plusieurs participations de l'OM en Ligue des champions depuis, sans aucun titre national pour autant.

«C'est vraiment un passionné de sport, authentique»

En interview pour le média Carré, Jacques-Henri Eyraud qui a été poussé vers la sortie en février 2021 en laissant sa place de président à Pablo Longoria, s'est confié sur le propriétaire « passionné » qu'est Frank McCourt malgré les incessantes rumeurs de vente de l'OM parues dans la presse ces dernières années. « Beaucoup d'argent que McCourt investi ? C'est quand même extraordinaire ça. Je pense que dans n'importe quel secteur d'activité, qu'un investisseur étranger vienne en France, s'installe et investisse autant, mais tout le monde devrait dire : Mais merci Frank. Et il y a encore des gens, sept ans, huit ans après qui me disent : Il y a un truc. Non, c'est vraiment un passionné de sport, authentique qui a dirigé l'une des plus grandes équipes de baseball aux Etats-Unis ».

«Le nombre de présidents de clubs qui me disent : qu'est-ce qu'on aimerait avoir un propriétaire comme Frank McCourt»

« C'est un vrai amoureux du sport et du foot. Je ne dis pas qu'il faudrait lui faire une statue sur le parvis du Vélodrome. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que si vous saviez le nombre de présidents de clubs qui me disent : qu'est-ce qu'on aimerait avoir un propriétaire comme Frank McCourt. Quelque part, ça veut dire quelque chose. C'est quelqu'un de formidable qui a relancé ce club. Et qui devrait avoir beaucoup plus de reconnaissance de son travail, de son investissement et de sa contribution ». a conclu Eyraud lors de sa discussion avec le journaliste Raphaël Domenach.