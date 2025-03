PSG : «Il a foutu la m***e avec Neymar», la grosse annonce sur Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Autrefois amis, Neymar et Kylian Mbappé auraient pris leurs distances. Selon le Brésilien, la jalousie de l'actuel joueur du Real Madrid aurait mis fin à leur relation privilégiée. Selon le producteur de musique Norbert Saada, ces tensions ont empêché le PSG de remporter la Ligue des champions durant les années MNM.

La relation entre Kylian Mbappé et Neymar a connu des hauts et des bas. Mais à en croire l’international brésilien, tout a basculé au moment de l’arrivée de Lionel Messi au PSG en 2021. « Quand Leo est arrivé, il est devenu un peu jaloux. Il ne voulait pas me partager avec qui que ce soit » avait confié Neymar. Depuis, les deux joueurs ont pris un chemin différent.

Mbappé se fait tacler en direct

L’un a rejoint le Real Madrid et figure parmi les meilleurs joueurs de la planète. L’autre traverse une période délicate en raison de pépins physiques. Mais pour Norbert Saadé, la responsabilité de Mbappé doit être engagée. Selon lui, l’égo du joueur français a empêché le PSG de remporter une Ligue des champions.

« Mbappé a foutu la merde »

« Mbappé a foutu la merde avec Neymar. Et avec Messi dans l’équipe, le PSG aurait vraiment dû remporter la Ligue des champions cette saison-là » a déclaré le producteur de musique au micro de Sud Radio.