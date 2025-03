PSG - Deschamps : Du lourd est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Impressionnant sur ces derniers mois de compétition, Désiré Doué a été convoqué en équipe de France pour la première fois par Didier Deschamps ce jeudi. Une juste récompense pour le phénomène du PSG, qui a rencontré des difficultés lors de son arrivée à Paris. Mais pour deux de ses anciens formateurs, le crack de 19 ans va tout casser avec les Bleus.

Une grande première. Jeudi, Didier Deschamps a décidé de convoquer Désiré Doué en équipe de France. Une juste récompense pour le joueur de 19 ans, qui depuis plusieurs semaines, enchaîne les bonnes performances avec le PSG. Recruté contre 50M€ l’été dernier, le nouveau numéro 14 parisien a progressé à vue d’œil sous les ordres de Luis Enrique.

Le PSG a fait progresser Désiré Doué

Plein de personnalité, Désiré Doué ne force plus du tout au niveau de son jeu. Car à Rennes ou même au cours de ses premières apparitions sous les couleurs du PSG, le crack né en 2005 avait parfois tendance à surjouer. Comme le révèle l’Equipe ce samedi, cette tendance a été notée du côté du staff parisien, qui lui a notamment permis de rectifier le tir. Doté d’un mental d’acier, Désiré Doué a désormais trouvé son rythme de croisière, et cela annonce que du bon pour Didier Deschamps.

« Au Stade de France, ce sera la même chose »

« Plus le défi est important, plus il va réussir. Il va se nourrir de cet environnement pour y arriver. Il n'y a pas d'arrogance, c'est vraiment lié à cette exigence », confie Pierre-Emmanuel Bourdeau, son ancien entraîneur avec la réserve du Stade Rennais, auprès de l’Equipe. Désiré Doué peut-il néanmoins vivre une certaine pression avec les Bleus ? « Non. Au Stade de France, ce sera la même chose. Il sera là où il a toujours voulu être... », indique clairement Mathieu Le Scornet, l’un de ses anciens formateurs en Bretagne. Une belle histoire est donc en train de s'écrire pour le numéro 14 du PSG.