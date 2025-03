Le PSG ne l'aime pas, la presse italienne balance !

Axel Cornic

Depuis son arrivée en 2021, Gianluigi Donnarumma n’a jamais réussi à convaincre au Paris Saint-Germain, où il passe régulièrement par des périodes compliquées. Et même sa récente prestation face à Liverpool en 8e de finale de Ligue des Champions, ne devrait faire taire les critiques que pour un court moment.

Il ne faut pas avoir le vertige quand on est Gianluigi Donnarumma. Il y a seulement quelques jours, l’international italien était mis au plus bas par les observateurs, qui lui reprochaient la défaite du PSG lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions, avec un but subi en toute fin de match. Et ce sont ces mêmes personnes qui le portent aux nues, après sa démonstration lors du match retour face à Liverpool, où il a été le éros de la séance des tirs aux buts.

Donnarumma, le coupable idéal

C’est un peu la vie parisienne de Donnarumma, comme le fait remarquer de l’autre côté des Alpes La Gazzetta dello Sport. Pour le quotidien italien, le gardien n’a jamais été respecté à sa juste valeur au PSG, où il est constamment remis en question. Son statut devrait pourtant lui permettre d’avoir plus de crédit, au sein du club comme à l’extérieur, notamment en ce qui concerne les divers médias français.

La menace Chevalier

La Gazzetta fait en effet remarquer comment certains organes de presse français ont fragilisé Gianluigi Donnarumma ces derniers mois, notamment en utilisant Lucas Chevalier. La révélation du LOSC est en effet régulièrement annoncé au PSG pour y remplacer le Champion d’Europe 2021, qui apporte pourtant satisfaction et n’a seulement que 26 ans, ce qui est très jeune pour un gardien de but. Et ça ne devrait pas s’arrêter là, puisque le quotidien italien assure qu’à la première faute, les critiques feront très vite leur retour.