Dembélé - PSG : Le coup de pression !

Alexis Brunet

Dimanche soir aura lieu le derby entre le PSG et le Paris FC. Un match spécial mais quelque peu déséquilibré car le PFC ne joue pas encore les premiers rôles en Ligue 1. D’après Maxime Lopez, certains de ses coéquipiers auront d’ailleurs sans doute la pression d’affronter des joueurs comme Ousmane Dembélé ou bien Désiré Doué.

Après quelques jours de repos, le PSG retrouve le chemin de la Ligue 1 dimanche. Le club de la capitale va d’ailleurs disputer un match important, puisque c’est un derby face au Paris FC qui attend les hommes de Luis Enrique.

Le Paris FC ne joue pas encore le haut de tableau Depuis un moment déjà, le PSG est catégorisé comme l’une des meilleures équipes du monde. C’est encore loin d’être le cas pour le Paris FC qui est aujourd’hui quatorzième de Ligue 1 à quatre points du barragiste. Malgré des gros moyens mis sur le mercato l’été dernier, l’équipe de Stéphane Gilli n’a pas encore trouvé la clé.