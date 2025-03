Kylian Mbappé - Équipe de France : Il dit stop !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Didier Deschamps a officiellement conforté Kylian Mbappé dans son statut de capitaine de l’équipe de France, Jérôme Rothen ne comprend absolument pas cette décision. L’ancien joueur du PSG estime qu’il faudrait dire stop et remettre en doute le capitanat de l’attaquant du Real Madrid en raison des évènements récents avec les Bleus.

Interrogé en conférence de presse jeudi, Didier Deschamps a fait une annonce forte au sujet de Kylian Mbappé : « J’ai échangé avec lui, j'ai déjà dit que oui, il sera capitaine. Ce n'est pas mon style d'aller plus loin sur le contenu des échanges », a indiqué le sélectionneur de l’équipe de France, maintenant donc sa confiance envers Mbappé pour le brassard de capitaine. Et ce, alors que l’attaquant du Real Madrid avait fait polémique en loupant les deux derniers rassemblements en octobre et novembre dernier.

Mbappé - PSG : Pascal Praud annonce un gros coup en direct

➡️ https://t.co/QA5FwaySZ4 pic.twitter.com/aSDlnNfdu7 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) March 13, 2025

Le coup de gueule de Rothen

Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Jérôme Rothen a dézingué ce choix de la part de Didier Deschamps au sujet de Kylian Mbappé : « Moi j’ai une mémoire contrairement à certains…J’ai l’impression que Didier a une mémoire sélective. Son leadership a été remis en question plusieurs fois par son capitaine, Kylian Mbappé depuis pas mal de mois. Quand il y a des mauvais résultats, quand il reprend devant tout le groupe en disant 'tactiquement on ne travaille pas assez', il remet en doute les compétences de Didier. Ça il n’a pas apprécié. Mais on oublie », indique l’ancien joueur du PSG et de l’équipe de France.

« Il ne mérite pas »

Rothen poursuit en expliquant qu’il fallait retirer le brassard à Mbappé : « Moi je remettrais en doute son capitanat. Pas sa sélection car il est l’un des meilleurs joueurs au monde. Mais pour relayer le discours et l’image l’équipe de France, pour l’image que veut mettre en place Didier Deschamps et pour aller gagner la Coupe du monde avec un vrai chef sur le terrain, je suis désolé mais Kylian a tellement fauté qu’il ne méritait pas de rependre tout de suite le brassard ». Le message est passé…