Griezmann : La folle opération lancée pour son retour !

Quelques mois après avoir annoncé sa retraite internationale, Antoine Griezmann a refusé une invitation de la FFF qui souhaitait lui rendre hommage avant le prochain match des Bleus au Stade de France, contre la Croatie. Si la décision du joueur semble définitive, les différents intervenants de l’émission ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC ne cachent pas leur envie de le voir revenir.

Toujours vexé de ne pas avoir hérité du brassard de capitaine après les départs d’Hugo Lloris et Raphaël Varane, Antoine Griezmann annonçait en septembre dernier la fin de sa carrière internationale, tirant un trait sur les Bleus quelques semaines après un Euro compliqué. La fin d’une belle histoire et un malaise persistant, alors que le joueur de l’Atlético de Madrid n’a pas répondu favorablement à l’invitation de la FFF pour un hommage au Stade de France avant le match contre la Croatie le 23 mars prochain.

« On a déjà lancé l'opération pour un retour de Griezmann »

Si Griezmann a déjà fait savoir que sa décision était définitive, certains ne masquent pas le souhait et l’espoir de le voir revenir. « Nous, on a déjà lancé l’opération dans ‘Rothen s’enflamme’ pour un retour de Griezmann en Bleu », a confié Jean-Louis Tourre, présent aux côtés de Jérôme Rothen chaque soir sur RMC. Présent dans l’émission, Patrice Evra a alors été pris à partie : « Pat’, c’est le moment d’entrer en scène, tu prends ton téléphone, t’appelles Griezmann et tu lui dis de faire une interview en disant ‘si Didier m’appelle, je reviens en courant’, et voilà ! »

« Grizou est blessé »

Cependant, l’ancien joueur de Manchester United se montre pessimiste sur la question : « L’équipe de France, ça ne se refuse pas, mais c’est compliqué. Je pense que Grizou est blessé, ça va être compliqué mais bien sûr qu’il nous manque. Mais franchement, quand tu tournes la page, tu tournes la page. »