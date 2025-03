Griezmann, le projet lunaire…

Thomas Bourseau

Entre Antoine Griezmann et l’équipe de France, le divorce a été prononcé par le joueur le 30 septembre dernier. Le champion du monde disait au revoir aux supporters, mais pas adieu. Une cérémonie pour le célébrer a été programmée pour le 23 mars, mais il n’y prendra pas part. Le signe d’un retour ? Pas selon Didier Deschamps.

Après l’élimination de l’équipe de France à l’Euro 2024, Olivier Giroud a pris sa retraite internationale. Son ami Antoine Griezmann l’a suivi quelques semaines plus tard. Au terme d’un ultime rassemblement en septembre dernier, le champion du monde 2018 fermait son chapitre d’une décennie avec les Bleus.

Un retour surprise de Griezmann, d’où son absence à la cérémonie en son honneur ?

Dans son message d’adieu, Antoine Griezmann écrivait « à bientôt ». Se pourrait-il qu’une sortie de retraite internationale à la Zinedine Zidane en 2005 ait lieu ? Pas impossible selon Paul Pogba entre autres. D’ailleurs, l’absence programmée de Griezmann à la cérémonie initialement organisée au Stade de France le 23 mars prochain en son honneur et celui d’Olivier Giroud laisserait entendre que cela ne pourrait être qu’un au revoir et non un adieu.

«Contre le PSG, il a réaffirmé sa position»

Cependant, Didier Deschamps a affirmé que la décision d’Antoine Griezmann était prise, écartant tout éventuel retour en équipe de France. « Les deux devaient être honorés mais le planning a fait qu'Antoine n'a pas pu être là. On lui a reposé la question quand il a joué contre le PSG, il a réaffirmé sa position (la retraite internationale). Si vous avez d'autres éléments, pas moi. Il y aura 80.000 personnes pour cet hommage et la Fédération a tout fait pour que ça soit un très bel hommage pour Olivier ». a confié le sélectionneur en conférence de presse et dans des propos rapportés par RMC Sport.