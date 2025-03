Transferts au PSG : Pierre Ménès annonce un duo redoutable !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En réussissant de jolis coups sur le mercato ces derniers temps, à l'image du recrutement de Khvicha Kvaratskhelia en janvier, le PSG est parvenu à construire un effectif très intéressant basé sur le collectif. En prenant la tête de l'équipe en 2023, Luis Enrique a su imposer ses idées et il forme avec Luis Campos un duo efficace à chaque période de mercato. Après le départ de sa grande star Kylian Mbappé, le PSG a changé de stratégie.

Toujours invaincu en championnat, le PSG peut s'avancer sereinement vers ses rencontres de Ligue des champions et le travail paie en ce moment. Le club de la capitale parvient à déployer son meilleur niveau et peut continuer de croire en ses chances de victoire finale dans cette prestigieuse compétition. Le projet mené par Luis Enrique porte ses fruits depuis quelques mois maintenant et l'association que l'Espagnol forme avec Luis Campos impressionne tout le monde, à commencer par Pierre Ménès.

Le PSG a signé plus fort que Ronaldinho !

Luis Enrique et Luis Campos en symbiose

Grâce à l'expérience accumulée depuis leur arrivée au PSG, Luis Enrique et Luis Campos forment désormais un duo intéressant dans la perspective du mercato. Les deux hommes semblent être sur la même longueur d'onde, peut-être le secret de la réussite actuelle du club. « Pour ce que j’en sais, Campos et Luis Enrique travaillent vraiment en excellente intelligence et en binôme. On voit que les joueurs ont été ciblés à des postes où Luis Enrique voulait du monde (…) C’est un effectif qui a été façonné pour le foot prôné par Luis Enrique avec l’arrivée de Kvara, l’arrivée de Doué, l’arrivée de Neves, Pacho… » assure Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

Le PSG prêt pour l'exploit

Ces dernières années, le PSG a beaucoup œuvré pour tenter d'accomplir son objectif ultime de victoire en Ligue des champions en s'appuyant sur l'efficacité de grandes stars, avec Kylian Mbappé au centre du projet. Avec son départ, le club a trouvé une nouvelle façon de fonctionner et cela pourrait enfin porter ses fruits.