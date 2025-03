Grosse recrue à l’OM : De Zerbi se frotte les mains !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En septembre dernier, Adrien Rabiot a surpris tout le monde en débarquant à l'OM. Le milieu de terrain français n'avait plus de club depuis son départ de la Juventus et il a fini par décider de relancer sa carrière dans un club considéré comme ennemi comme il a commencé sa carrière au PSG. Si la trahison a du mal à passer côté parisien, Roberto De Zerbi se réjouit de pouvoir profiter du talent d'un joueur aussi expérimenté.

Avant de retrouver le PSG dimanche soir, Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse ce vendredi pour évoquer le Classique à venir bien sûr mais aussi Adrien Rabiot, qui va retrouver le Parc des Princes. Le joueur de 29 ans présente des qualités évidentes et Roberto De Zerbi peut compter sur lui très souvent.

PSG - OM : La grosse surprise de De Zerbi !

« Tout me plait de Rabiot »

Depuis son arrivée, Adrien Rabiot est l'un des joueurs les plus utilisés par Roberto De Zerbi. Le milieu de terrain joue tous les matches et quasiment tous sans sortir, la preuve que l'entraîneur italien lui fait confiance. « Tout me plait de Rabiot. On est chanceux de l'avoir, sa carrière parle pour lui, il n'a rien à prouver. Il voulait venir ici à tout prix, ça démontre la grandeur de sa personnalité » explique ce dernier en conférence de presse.

Rabiot, un rendez-vous difficile à gérer

Dimanche face au PSG, Adrien Rabiot sait qu'il devra s'attendre à un accueil des plus terribles pour son retour au Parc des Princes, lui qui est considéré comme un traître par un grand nombre de supporters parisiens. A priori on devrait le retrouver une nouvelle fois dans le onze de départ de Roberto De Zerbi dans un match qui sera forcément très animé.