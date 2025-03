Cristiano Ronaldo : La réponse de Kylian Mbappé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Grâce à Kylian Mbappé, le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse de Villarreal ce samedi (1-2). Auteur d’un doublé, le capitaine de l’équipe de France a inscrit ses 30 et 31es buts cette saison et n’est plus qu'à deux unités du total de Cristiano Ronaldo lors de sa première saison avec la Casa Blanca.

Trois jours après s’être qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, le Real Madrid a enchaîné par une victoire obtenue sur la pelouse de Villarreal ce samedi (1-2). Un succès remporté en grande partie grâce à Kylian Mbappé, auteur d’un doublé.

Mbappé se rapproche de Cristiano Ronaldo

L’attaquant âgé de 26 ans compte désormais 31 buts toutes compétitions confondues cette saison. Kylian Mbappé a ainsi dépassé le total de Ronaldo lors de sa première saison au Real Madrid (30) et n’est plus qu’à deux unités de celui de Cristiano Ronaldo. Le Portugais avait inscrit 33 buts pour sa première année chez la Casa Blanca.

«Le plus important est d'aider et de gagner des titres»

Auprès de Real Madrid TV, Kylian Mbappé a déclaré à ce sujet : « Si je marque plus de buts que Ronaldo et Cristiano, cela ne veut pas dire que je suis meilleur, le plus important est d'aider et de gagner des titres, marquer des buts est important mais cela ne vaut que si nous gagnons le championnat, la coupe et la Ligue des champions. »