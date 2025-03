Mbappé : Son rêve ultime volé par Dembélé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid à la dernière intersaison. Pendant les quatre prochaines années de son contrat, le champion du monde espèrera y gagner la première Ligue des champions de sa carrière ainsi que le Ballon d'or. Mais à l'instant T, Ousmane Dembélé remporte les suffrages du Saint-Graal individuel pour les votants d'un sondage de L'Equipe...

29 buts toutes compétitions confondues cette saison pour Ousmane Dembélé avec le PSG. Et rien que sur ce premier trimestre de 2025, le numéro 10 du club parisien comptabilise déjà 21 réalisations, rien que ça. Son repositionnement signé Luis Enrique dans l'axe de l'attaque du Paris Saint-Germain semble lui aller comme un gant au vu de ses statistiques bien loin de ses standards habituels.

Ousmane Dembélé, élu Ballon d'or 2025 par un sondage de L'Equipe

Au point où son nom est clairement évoqué dans le débat du Ballon d'or 2025. Thierry Henry a confirmé la tendance cette semaine sur les antennes de CBS Sports. L'Equipe a lancé un sondage auprès de ses internautes pour élire, à l'instant T, le Ballon d'or 2025 à ce stade de la saison. Et le résultat est probant. Ousmane Dembélé a été sacré avec 40,9% des suffrages.

Mbappé seulement 4ème derrière Yamal et Raphinha

Raphinha (25%) et Lamine Yamal (8,8%) occupent les deuxième et troisième places de ce classement dans lequel figure Kylian Mbappé qui échoue au pied du podium à la quatrième position avec 8%. Si jamais ces votes reflètent le classement final et officiel du Ballon d'or 2025, Ousmane Dembélé priverait Mbappé de son rêve suprême à titre individuel...