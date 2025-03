Ousmane Dembélé : La fake news dénoncée !

Thomas Bourseau

Luis Enrique semble avoir trouvé les mots justes et le poste idoine afin de tirer le meilleur d’Ousmane Dembélé. Ailier capable de déstabiliser n’importe quel bloc défensif, le champion du monde tricolore est devenu une véritable machine à marquer depuis que l’entraîneur du PSG l’a repositionné dans l’axe. De quoi faire oublier sa maladresse d’antan qui a d’ailleurs été un mythe si l’on se fie au jugement de Didier Deschamps.

Depuis le début de l’année civile, Ousmane Dembélé a inscrit pas moins de 21 buts. Sur toute la saison, le numéro 10 du PSG en est à 29 réalisations toutes compétitions confondues avec le club parisien. Tout bonnement son meilleur bilan en carrière. Et ce réalisme époustouflant, le natif de Vernon le doit à son repositionnement au poste d’attaquant axial imaginé par Luis Enrique ces dernières semaines.

Dembélé : «Ousmane a toujours eu une adresse très élevée»

Jusqu’à encore récemment, Ousmane Dembélé était un joueur qualifié de maladroit devant le but ou dans le dernier geste que ce soit pour un tir ou une passe. Une idée reçue selon Didier Deschamps qui le sélectionne en équipe de France depuis de longues années. Aux yeux du coach des Bleus, Dembélé a toujours été adroit dans la zone de vérité, n’en déplaise à ses détracteurs. « Ousmane a toujours eu une adresse très élevée dans tout le travail spécifique. De par les efforts qu'il faisait, il avait moins de lucidité. Là il est plus près du but, il a une position plus axiale mais beaucoup de permutation ».

«Il a une efficacité, sinon maximale, très élevée»

« Il est en confiance et il a une efficacité, sinon maximale, très élevée. Kylian Mbappé aime bien le côté gauche mais c'est un attaquant axial qui aime avoir de la liberté. Et tous mes offensifs aiment avoir de la liberté. Ce n'est pas fixe car le but est d'avoir une animation offensive la plus dangereuse possible pour l'adversaire. Dans l'idéal on veut mettre tous les joueurs dans la meilleure position mais ce n'est pas fixe. Il faut aussi être le moins prévisible possible pour l'adversaire ». a conclu Didier Deschamps ce jeudi à l’annonce de sa liste des 24 joueurs sélectionnés pour les quarts de finale de Ligue des nations contre la Croatie les 20 et 23 mars prochain.