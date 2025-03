Le nouveau Verratti a signé au PSG, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Marco Verratti a quitté le PSG en 2023, le club de la capitale n'a pas mis longtemps pour dénicher son successeur. En effet, Vitinha s'est rapidement imposé comme un titulaire en puissance. Pour Thierry Henry, ce que fait le Portugais est même supérieur à ce que pouvait réaliser l'international italien par le passé. Et cela tombe bien puisque Vitinha a récemment signé un nouveau contrat au PSG.

En 2023, le PSG confirmait son important virage stratégique en se séparant de nombreuses stars dont Lionel Messi, Neymar ou encore Marco Verratti. Le départ du milieu de terrain italien avait d'ailleurs été anticipé puisque l'été précédent, Vitinha avait été recruté pour 40M€ en provenance du FC Porto. Et le milieu de terrain portugais a fait plus que confirmer tous les espoirs placés en lui. Après la magnifique double confrontation contre Liverpool, Thierry Henry est d'ailleurs persuadé qu'avec Vitinha, le PSG a trouvé plus fort que Marco Verratti.

«Luis Enrique a eu raison de laisser partir Verratti, car pour moi, Vitinha est à un autre niveau»

« On parle de Messi, Neymar, Mbappé, mais pour moi, il a fait preuve de beaucoup de courage en laissant partir Marco Verratti, car il a vu quelque chose en Vitinha. Pour que Vitinha puisse faire ce qu’il fait, Luis Enrique a eu raison de laisser partir Verratti, car pour moi, Vitinha est à un autre niveau. Quand les gens parlent, il faut tenir ses promesses… Ils ont parlé et ils ont tenu leurs promesses », s'enflamme-t-il au micro de CBS Sports avant de poursuivre.

«Vitinha désolé, mais il joue un sport différent»

« Vitinha désolé, mais il joue un sport différent. Ce n’est pas le même football. Vous savez, quand un joueur est capable de contrôler le tempo et le rythme du jeu, ça doit aussi compter. Il est unique. Il occupe un poste de pivot vital pour nous. Il ne perd pas le ballon. Il est doué dans les passes, fort physiquement, mentalement, il marque. Il incarne le milieu de terrain parfait », ajoute Thierry Henry.