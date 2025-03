OM : «C’est la fin de l’histoire», Longoria prêt à partir ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En février 2021, Pablo Longoria est promu à l’OM, devenant alors président du club phocéen et remplaçant Jacques-Henri Eyraud. Aujourd’hui encore, l’Espagnol occupe cette fonction, mais voilà que cela aurait pu se passer différemment. En effet, en septembre 2023, l’OM est frappé par une violente crise. Celle-ci aura alors eu la peau de Marcelino et le départ de Longoria était alors redouté par tout le monde.

L’OM n’est pas un club comme les autres et on avait notamment pu le voir en septembre 2023. Le club phocéen s’était alors plongé dans une crise violente à la suite d’une réunion tendue entre les groupes de supporters et la direction de l’OM. Le ton était alors monté et Pablo Longoria avait notamment été pris pour cible. Une altercation qui avait même jeté un froid sur l’avenir du président olympien. Et quand Marcelino avait remis sa démission, on s’attendait à voir Longoria en faire de même.

Pablo Longoria n’aura finalement pas quitté ses fonctions de président de l’OM. Pourtant, après l’avoir interviewé suite à cette réunion houleuse, Alexandre Jacquin le voyait sur le départ. En effet, pour le podcast de La Provence, le journaliste du quotidien régional a raconté : « J’ai Pablo Longoria par message pendant la nuit en lui disant : « Je pense que si tu veux parler, on est là. Ça serait bien que tu puisses donner ta version de la situation, expliquer où tu en es, ce que tu vas faire ». Il refuse, poliment, et dit que ce n’est pas le bon moment pour parler. Finalement, le lendemain, en fin de matinée, alors que les joueurs sont partis aux Pays-Bas, il change d’avis. (…) Dans ma tête, je me dis « Mais qu’est-ce qu’il fait ? ». Je le vois arriver, décoiffé, habillé plus comme il était habillé, il est tiré à 4 épingles normalement, décontenancé, il n’a pas dormi. A côté de lui, on a Iriondo, ils sont au bout du rouleau ».

« Là je me dis : « Est-ce qu’il est vraiment touché à ce point où est-ce qu’il en joue un peu ? ». Il s’assoit et on le laisse parler. On avait nos questions, mais on le laisse parle parce qu’il en a gros sur le coeur. Il déroule sa vérité, sa version, il part dans tous les sens. A côté, on a Iriondo qui commence à avoir la larme à l’oeil. Là, je me dis : « Si ils sont comme ça, c’est qu’ils vont partir. Ce n’est pas possible d’être comme ça. C’est la fin de l’histoire ». Ce n’est pas possible d’être touché comme ça et de continuer à être président. Ils ont lâché, ils sont dégoûtés, tristes, ils partent. Je me dis que là c’est la fin de l’histoire », poursuit-il sur Pablo Longoria, finalement resté à son poste de président de l’OM.