Mbappé a menti, il balance en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lorsqu'il était en concurrence avec Antoine Griezmann pour le brassard de capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé assurait qu'il n'en faisait pas une obsession assurant même que cela ne changerait rien de ne pas l'avoir. Mais pour Patrice Evra, qui a lui-même été capitaine des Bleus, l'attaquant du Real Madrid raconte des «conneries».

Absent des deux derniers rassemblements de l'équipe de France, Kylian Mbappé est bel et bien de retour. L'attaquant du Real Madrid a été convoqué par Didier Deschamps pour la double confrontation contre la Croatie. L'occasion pour le Bondynois de retrouver son brassard de capitaine. Et alors qu'il avait annoncé que perdre le capitanat ne serait pas très important, Patrice Evra, qui a porté le brassard des Bleus, assure que c'est un mensonge.

Mbappé - PSG : Pascal Praud annonce un gros coup en direct

➡️ https://t.co/QA5FwaySZ4 pic.twitter.com/aSDlnNfdu7 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) March 13, 2025

«C’est des conneries ça»

« Si tu lui enlève le brassard un mois, tu le perds le Kylian Mbappé pendant 2 mois. Il a dit que ça ne changeait pas sa vie ? Mais c’est des conneries ça. Ça change ta vie de ne pas être le capitaine », lâche l'ancien latéral gauche de Manchester United sur le plateau de Rothen s'enflamme sur RMC. De toute façon, Didier Deschamps a confirmé que Kylian Mbappé conserverait son brassard de capitaine.

Intertitre 3

« J'ai échangé avec lui, j'ai déjà dit que oui, il sera capitaine. Ce n'est pas mon style d'aller plus loin sur le contenu des échanges (...) Les obligations médiatiques prennent de la place et Kylian répond à ses obligations même s'il ne parle pas souvent à la presse. Cela prend aussi beaucoup d'énergie et il peut y avoir des risques sur certaines questions et certains sujets. Kylian sait et c'est très bien qu'il y a des obligations. Il sera concerné pour les deux conférences de presse qu'on aura », promet le sélectionneur de l'équipe de France.