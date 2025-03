Mbappé : «C'est faux», un mensonge est révélé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi soir, le Real Madrid a arraché sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions aux dépens de l'Atlético de Madrid après une bataille acharnée conclue lors de la séance des tirs au but. Les Merengue ont réussi à avoir l'avantage après que le but de Julian Alvarez a été refusé après l'intervention du VAR. L'arbitre de la rencontre Szymon Marciniak est revenu sur cet épisode.

L'Atlético de Madrid a vu le tir de Julian Alvarez être refusé parce qu'il a établi le contact avec le ballon deux fois. A l'œil nu, il était presque impossible de distinguer ce fait de jeu mais pour Szymon Marciniak, l'arbitre de la rencontre, il fallait vérifier tout de suite. Sur une caméra braquée sur Kylian Mbappé, on le voit aussi s'apercevoir tout de suite que l'Argentin a eu un double contact et se tourner vers le quatrième arbitre.

La vérité est rétablie

Au ralenti, on voit effectivement Julian Alvarez toucher le ballon avec son pied d'appui avant de frapper et de marquer. Mais la décision de consulter le VAR est bien celle de l'arbitre. « C'est moi qui ai informé les arbitres du VAR qu'il y avait 99 % de chances qu'Alvarez ait touché le ballon deux fois, et ils l'ont vérifié minutieusement. Il est absolument faux que Mbappé m'ait dit quoi que ce soit à propos des deux touches de balle » assure Szymon Marciniak sur le site Win Win.

Le Real Madrid trouve encore la parade

Vainqueur sortant de la Ligue des champions, le Real Madrid sera une fois de plus difficile à sortir de cette compétition cette année. Après cette décision qui a fait scandale, les coéquipiers de Kylian Mbappé auront rendez-vous en quarts de finale avec Arsenal.