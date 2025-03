PSG-OM : «Il faut tuer ces p*dés», un coup de tonnerre réclamé !

La rédaction

À l’approche du Clasico entre le PSG et l’OM, la question des chants homophobes refait surface. Julien Pontes, porte-parole du collectif Rouge Direct, réclame des sanctions fermes et l’interruption des matchs en cas de débordements. Une polémique qui s’invite dans un match crucial pour l’OM dans la course à la deuxième place.

Le Clasico approche à grands pas : le PSG reçoit l’OM ce dimanche au Parc des Princes. Si cette rencontre cristallise de vives tensions entre les supporters, le retour d’Adrien Rabiot dans la capitale risque de provoquer une vague d’insultes dans les tribunes. Valentin Rongier est déjà monté au créneau pour défendre son coéquipier :

«Ce n’est pas lui qui monte au Parc, c’est nous tous, et s’il se passe quoi que ce soit, ce sera toute l’équipe qui sera touchée et ce sera à nous d’être à ses côtés.» Cependant, Julien Pontes, porte-parole du collectif Rouge Direct, qui lutte contre l’homophobie dans le football, redoute déjà cette rencontre.

«Il faut interrompre les matchs»

«Il y aura des faits d’homophobie, comme à chaque fois. Bruno Retailleau a dit récemment qu’il faut avoir la main ferme et interrompre les matchs. On verra si c’est le cas ou si des chants homophobes restent quelque chose de banal et de non sanctionnable. La LFP n’a jamais sanctionné un chant systématique du stade Vélodrome de Marseille qui dit “Il faut tuer ces p*dés”. On a demandé à rencontrer la ministre des Sports en urgence et on sera reçu mercredi prochain, seulement par ses conseillers. On est inquiet de la prise en compte de l’homophobie dans le foot par le gouvernement. Après les propos d’Aïrine Fontaine, Marie Barsacq n’a pas eu de réaction.» explique-t-il dans Le Parisien.

Un match important pour l’OM

Cette rencontre est cruciale, notamment pour l’OM, qui peut prendre le large en cas de bon résultat. Avec le match nul de l’OGC Nice ainsi que la défaite du LOSC, les Olympiens peuvent s’assurer une petite avance et consolider leur deuxième place à l’issue de cette 26e journée de championnat.